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В столице Ливии разбомбили единственный аэропорт

Сегодня, 16:55

Авиация подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару Ливийской национальной армии атаковала аэродром Митига

Фото: REUTERS/Ayman Al-Sahili
Фото: REUTERS/Ayman Al-Sahili.
В столице Ливии разбомбили единственный аэропорт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b51/f9d/5cab51f9d2433.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b51/f9d/5cab51f9d2433.jpg Другие страны Авиация подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару Ливийской национальной армии атаковала аэродром Митига

Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии, которая ранее 8 апреля взяла под контроль большинство пригородных районов охваченной боевыми действиями столицы страны Триполи, нанесли удары по единственному действующему в городе аэропорту Митига.

При этом, как сообщает Sky News Arabia, целью авиаударов была прилегающая к аэродрому взлетно-посадочная полоса.

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Ранее в ЛНА, которая сейчас находится под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, пообещали атаковать все аэропорты на западе страны, откуда совершаются боевые вылеты авиации признанного международным сообществом правительства Фаиза Сараджа.

После того, как в 2014 году был выведен из из строя международный аэропорт Триполи, военный аэродром Митига стал единственным, с помощью которого возможно сообщение ливийской столицы с внешним миром.

Напомним, что 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления своих войск на столицу охваченной двоевластием Ливии под предлогом очищения Триполи от террористов.


Мы также писали, что на фоне обострения ситуации в стране командование американских сил в Африке объявило о временном выводе военнослужащих США из Ливии.

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Тег Ливия, война, триполи, гражданская война

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ТАСС

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