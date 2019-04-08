В столице Ливии разбомбили единственный аэропорт
Авиация подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару Ливийской национальной армии атаковала аэродром Митига
Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии, которая ранее 8 апреля взяла под контроль большинство пригородных районов охваченной боевыми действиями столицы страны Триполи, нанесли удары по единственному действующему в городе аэропорту Митига.
При этом, как сообщает Sky News Arabia, целью авиаударов была прилегающая к аэродрому взлетно-посадочная полоса.
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Ранее в ЛНА, которая сейчас находится под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, пообещали атаковать все аэропорты на западе страны, откуда совершаются боевые вылеты авиации признанного международным сообществом правительства Фаиза Сараджа.
После того, как в 2014 году был выведен из из строя международный аэропорт Триполи, военный аэродром Митига стал единственным, с помощью которого возможно сообщение ливийской столицы с внешним миром.
Напомним, что 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления своих войск на столицу охваченной двоевластием Ливии под предлогом очищения Триполи от террористов.
Мы также писали, что на фоне обострения ситуации в стране командование американских сил в Африке объявило о временном выводе военнослужащих США из Ливии.
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