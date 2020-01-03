В Судане разбился самолет, много погибших

В Судане в четверг, 2 января, разбился военно-транспортный самолет. Погибли все 18 человек на борту.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что самолет АН-12 упал через пять минут после взлета с аэродрома в Эль-Генейне — столице суданского штата Западный Дарфур. На борту было семь членов экипажа, трое судей и восемь других гражданских лиц, в том числе четверо детей.
Причины аварии пока расследуются.
Как сообщает ВВС, самолет доставлял гуманитарную помощь в регионы.
Напомним, в ночь на пятницу, 27 декабря, в Казахстане произошла авиакатастрофа, в которой погибли 12 человек и более 60 получили ранения. Состояние шести пострадавших оценивается как крайне тяжелое, еще шести человек — как тяжелое.
В министерстве внутренних дел Казахстана озвучили несколько версий крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air.
Ведомство ведет досудебное расследование по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.
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