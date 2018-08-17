В Сумской области уничтожили плантации каннабиса на 12 млн грн

Вблизи одного из населенных пунктов Буринского района более 6,5 тысячи кустов конопли

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией уничтожили в Сумской области 6 незаконных плантаций каннабиса, более чем на 12 млн грн.

Как сообщила пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута, 16 августа правоохранители выявили вблизи одного из населенных пунктов Буринского района более 6,5 тысячи кустов конопли, которые скрыто выращивали в поле среди других насаждений.

"По ценам "черного рынка" стоимость обнаруженного каннабиса составляет более 12 миллионов гривен", – отметила Рапута.

По ее информации, в рамках открытого уголовного производства по части 2 статьи 310 УК Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в Николаевской области обнаружили пасеку с коноплей. Получив разрешение суда, полицейские провели обыск в домовладении мужчины и действительно обнаружили наркотические растения.

Ранее мы сообщали о том, что в Кировоградской области местный житель вырастил более 300 кустов конопли. Также в доме у мужчины полицейские нашли полкило измельченного вещества и устройства для его употребления.

Также плантацию конопли полиция обнаружила в Запорожье, приехав на вызов о конфликте. Местный житель заявил, что к нему во двор пытается попасть неизвестный. Прибыв на место, полицейские в процессе решения конфликта обнаружили, что заявитель увлекается выращиванием конопли. Растение росло прямо в хозяйственных ведрах.