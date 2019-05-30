В Таиланде власти разрешили туристам употреблять марихуану

Инициатором выступил местный Минздрав

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Туристам в Таиланде разрешили допуск к мариухане "в медицинских целях" – это следует из положений, связанных с производством, хранением и использованием каннабиса в медицинских целях, которые на днях одобрило правительство Таиланда.

Инициатором, согласно публикации в The Nation, выступил местный Минздрав, который издал два постановления, касающиеся, в частности, утверждения формул традиционных лекарственных средств, содержащих марихуану, пишет tourprom.

Согласно этим нормативным актам, каннабис можно использовать в медицинских и научных целях, а также в исследованиях наркотиков. Однако производство подобных лекарств должно проводиться в "особых случаях". Также согласно им продукты из марихуаны могут экспортироваться, и, наконец, доступ к медицинской марихуане могут иметь путешествующие по стране иностранные туристы.

При этом отметим, что в той же Голландии, с имиджем страны, "куда туристы едут покурить", борются с переменным успехом. Запрет на посещение иностранными туристами "кофешопов" – кафе, официально торгующих марихуаной, планировалось ввести в Амстердаме с января 2013 года, однако новое правительство Голландии оставило окончательное решение этого вопроса за органами местного самоуправления.

Между тем, комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений передал для регистрации в Верховной Раде законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский поддерживает легализацию марихуаны в медицинских целях, но только в каплях. Он даже консультировался по поводу легализации легких наркотиков с известным врачом.

Также в последнее время обсуждается вопрос легализации легких наркотиков. Инициаторами должны выступать не только депутаты, но и врачи, однако вопрос стоит не только в открытом доступе, а и в выращивании сырья. Читайте подробней, кто против и почему это сложно в Украине.

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