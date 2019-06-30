В Тбилиси протестующие пообещали разойтись по домам только после отставки главы МВД

В Тбилиси уже десятый день проводятся митинги

Фото: AFP

Акция протеста в Тбилиси перед зданием парламента Грузии с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария в субботу вечером завершилась без эксцессов.

Ранее в субботу участники акции и представители ряда оппозиционных партий, включая основанную экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партию "Единое национальное движение" провели шествие по проспекту Руставели в Тбилиси.

Как заявили перед завершением митинга его организаторы, протест не прекратится до тех пор, пока Гахария не покинет свой пост.

По их словам, это их единственное оставшееся требование и, как только оно будет выполнено, они разойдутся по домам.

При этом организаторы митинга перед парламентом отвергли призывы Саакашвили, с которыми он ранее выступил в видеообращении из Украины на своей странице в фейсбуке, что необходимо также требовать назначение досрочных парламентских выборов.

Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на требования народа спикер грузинского парламента Ираклия Кобахидзе подал в отставку.

В результате беспорядков в Тбилиси 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

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