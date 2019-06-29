В Тбилиси снова протестуют
В Марше свободы по мнению независимых наблюдателей, участвуют от до семи тысяч человек
В Тбилиси проходит массовая акция протеста Марш свободы. Демонстранты требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.
В эту субботу в марше принимает участие большее число людей, представляющих партии, в частности, бывшей партии власти Единое национальное движение. Как отмечает агентство, политсила мобилизовала своих сторонников из регионов Грузии.
Около трех тысяч "националов" собрались у здания филармонии и маршем направились к зданию парламента. Многие из них в руках держат флаги Грузии, Евросоюза, НАТО и Украины. К ним присоединилась колонна членов и сторонников оппозиционной партии Европейская Грузия.
До сегодняшнего дня акцию у здания парламента проводили молодые люди, которые не допускали выступлений оппозиционных политиков.
Именно они добились от властей отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе и изменения избирательной системы. У них осталось одно требование – отставка главы МВД.
В Марше свободы, который проходит по проспекту Руставели и направляется к площади Свободы, по мнению независимых наблюдателей, участвуют от до семи тысяч человек. В первых рядах идет супруга Саакашвили Сандра Руловс.
Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.
Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на требования народа спикер грузинского парламента Ираклия Кобахидзе подал в отставку.
В результате беспорядков в Тбилиси 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.
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