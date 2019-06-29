Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Тбилиси снова протестуют

29 июня, 20:22

В Марше свободы по мнению независимых наблюдателей, участвуют от до семи тысяч человек

Фото: AFP

В Тбилиси проходит массовая акция протеста Марш свободы. Демонстранты требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.

В эту субботу в марше принимает участие большее число людей, представляющих партии, в частности, бывшей партии власти Единое национальное движение. Как отмечает агентство, политсила мобилизовала своих сторонников из регионов Грузии.

Около трех тысяч "националов" собрались у здания филармонии и маршем направились к зданию парламента. Многие из них в руках держат флаги Грузии, Евросоюза, НАТО и Украины. К ним присоединилась колонна членов и сторонников оппозиционной партии Европейская Грузия.

До сегодняшнего дня акцию у здания парламента проводили молодые люди, которые не допускали выступлений оппозиционных политиков.

Именно они добились от властей отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе и изменения избирательной системы. У них осталось одно требование – отставка главы МВД.

В Марше свободы, который проходит по проспекту Руставели и направляется к площади Свободы, по мнению независимых наблюдателей, участвуют от до семи тысяч человек. В первых рядах идет супруга Саакашвили Сандра Руловс.

Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.


Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на требования народа спикер грузинского парламента Ираклия Кобахидзе подал в отставку.

В результате беспорядков в Тбилиси 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Грузия, протесты, оппозиция, Тбилиси

Вы сейчас просматриваете новость " В Тбилиси снова протестуют". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС ожидает от Грузии прозрачного и быстрого расследования столкновений в Тбилиси

Сегодня, 00:00

Нужно расследовать возможные факты превышения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов

Очередной митинг в Тбилиси завершился шествием к дому главы правящей партии

Вчера, 01:59

У участников демонстрации было единственное требование к Иванишвили — уволить главу МВД Георгия Гахарию

Участники митинга в Тбилиси намерены впровести шествие к резиденции Иванишвили

27 июня, 01:20

Шествие начнется с площади Республики, где участники акции протеста должны собраться к 19:00 по тбилисскому времени

В Грузии освободили задержанных демонстрантов

26 июня, 14:46

Власти выполнили еще одно условие протестующих

Бывший президент Грузии Маргвелашвили присоединился к протестующим в Тбилиси

26 июня, 04:24

В Грузии возобновились протесты

В Грузии возобновились протесты под парламентом

26 июня, 03:34

Возле здания парламента собралось около 2 тысяч протестующих

Это поражение, россияне уходят

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

7 желаний мужчины, которые должны быть под запретом в отношениях

Как понять, что в организме не хватает магния

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

Чем полезна клубника, а чем вредна?

Штрафы взлетят в 20 раз? Рада усилит наказание для водителей?

5 научных способов продлить свою жизнь

«Мама забыла постареть»: Э.Берикова изумила фанатов семейным фото

Хочешь побывать внутри нового кроссовера Lexus? [Тест-драйв]

В городе акция на сверхточные весы Grunhelm

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

Сегодня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Что изменится для украинцев в июле: паспорта – дороже, пенсии – выше

Вчера, 07:07

Заработает новый закон о языке, а также начнется вступительная кампания

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

27 июня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

"Грозит каждому": Супрун рассказала, как уберечься от инсульта

Без химии: 10 народных средств от комаров

Генерал СБУ раскрыл детали дела об убийстве ребенка копами
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь