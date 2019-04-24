В терактах на Шри-Ланке нашли "британский" след

Один из террористов-смертников учился в Великобритании, а затем – в аспирантуре в Австралии

Фото: Reuters

Министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардена заявил, что один из террористов-смертников, устроивших взрывы в минувшее воскресенье, учился в Великобритании, сообщает в среду британский телеканал Sky News.

"Мы уверены, что один из террористов-смертников учился в Великобритании, а затем – в аспирантуре в Австралии до того, как обустроиться на Шри-Ланке", - сказал Виджевардена на пресс-конференции.

При этом министр подчеркнул, что все террористы были хорошо образованы и относились к среднему классу.

Полиция крупнейшего города Шри-Ланки Коломбо осуществила контролируемый взрыв устройства, которое было прикреплено к мотоциклу, оставленному рядом с кинотеатром "Савой". Об этом сообщил телеканал Sky News.

Тем временем, как сообщает агентство Reuters, число подозреваемых, задержанных в ходе расследования взрывов на Шри-Ланке, превысило 60 человек. Ранее сообщалось о 58 задержанных.

Как известно, число погибших в результате серии взрывов, прогремевших в воскресенье на территории Шри-Ланки, достигло 359 человек.

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии.

Напомним, что ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:

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