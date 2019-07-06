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В Тунисе женщин в никабах не будут впускать в госучреждения

6 июля, 04:32

Этот запрет связан с усилением мер безопасности после двух взрывов

Фото: Pixabay

В Тунисе вступил в силу запрет на ношение в государственных учреждениях никаба – женской одежды, закрывающей лицо.

Об этом сообщает AFP.

"Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед в пятницу подписал указ, запрещающий из соображений безопасности доступ в государственные учреждения всем, кто закрывает свое лицо", – говорится в сообщении.

Этот запрет связан с усилением мер безопасности после двух взрывов, устроенных в Тунисе смертниками 27 июня. Тогда два человека погибли и семь получили ранения. Местные правоохранители опасаются, что под никабами могут скрываться террористы.

Стоит отметить, что такой запрет уже действовал в Тунисе до революции 2011 года.

Напомним, 27 июня в столице страны прогремели два взрыва. Один из них произошел в 100 метрах от посольства Франции, второй — на парковке Национального контртеррористического управления. В результате терактов погиб полицейский, восемь человек получили ранения.

Стоит отметить, что в прошлом месяце Министерство иностранных дел Украины предупредило украинцев об опасности во время поездок в Тунис, призвав учитывать существующие в этой стране риски, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы.


В связи с участившимися актами терроризма, в ноябре власти Туниса продлили на месяц режим чрезвычайного положения в стране.

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Тег Тунис, запрет, теракты, никаб

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