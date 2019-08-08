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Во время визита Зеленского в Турции произошло мощное землетрясение

Сегодня, 15:20

Толчки ощущались около города Дензили на востоке страны

/ Фото: Pixabay

В Турции, где завершается двухдневный официальный визит президента Украины Владимира Зеленского, случилось землетрясение.

В местном Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве сообщили, что на востоке страны ощущались толчки магнитудой в 4,8.

Эпицентр землетрясения находился в 8,19 км от бухты Кушадасы и на на глубине 18,47 км.

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Сообщений о пострадавших либо разрушениях в результате землетрясения пока не поступало.

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Напомним, что 7 августа в Турцию прибыл украинский президент Владимир Зеленский. В этот день он встретился с представителями украинской и крымскотатарской общин, которым рассказал о важности диаспоры для Украины, но также призвал их к активному участию в "создании новой Украины".

Позже у него состоялись переговоры с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганов в резиденцией президента Турции в Анкаре. После встречи "тет-а-тет" состоялись переговоры в расширенном режиме делегаций.

8 августа Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем на Фанаре в Стамбуле. Переговоры также запланированы в двух форматах: узком и расширенном. После переговоров состоится обед в от имени Вселенского патриарха.

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Турция землетрясение магнитуда стихийное бедствие

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