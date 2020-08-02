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В Великобритании пациентку с коронавирусом почти пять месяцев спасали в больнице

2 августа, 21:15

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Из них 40 дней женщина находилась в коме

В Великобритании, где не так давно начали тестировать на людях вакцину от COVID-19, женщина, которая провела 141 день в госпитале, борясь с коронавирусом, пневмонией и сепсисом, наконец вернулась домой.

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Как сообщает The Sun, 35-летняя Фатима Брайдл заболела коронавирусом, когда вернулась в Британию после того, как месяц провела в Марокко. Практически все время карантина она провела в госпитале в Саутгемптоне.

Женщина 40 дней провела в коме и 105 дней была на аппарате искусственного дыхания. Фатима поделилась, что боль от ИВЛ была ужасающей.

"В какой-то момент я даже хотела умереть. Это было очень страшно и ужасно. Я хотела кричать, но не могла", – рассказывает пациентка.

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Одно из легких женщины осталось сильно поврежденным, и она никогда не сможет восстановить прежние возможности дыхания. Теперь чудом выкарабкавшаяся из глубокой болезни Фатима продолжит лечение дома под наблюдением медиков, а в будущем мечтает работать в госпитале, в котором ей спасли жизнь.

Как известно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила режим международной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией на три месяца. В организации согласны, что пандемия до сих пор представляет собой чрезвычайную ситуацию для общественного здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Виктория из-за ситуации с коронавирусом объявили режим состояния бедствия, а в Мельбурне ввели комендантский час и другие строжайшие ограничения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания пневмония кома коронавирус ИВЛ

Источник: Сегодня

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