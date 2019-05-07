В Венесуэле продолжается расследование гибели пяти человек в ходе протестов

Генпрокуратура Венесуэлы запросила ордеры на арест 18 военных и гражданских лиц

Уличные противостояния в Венесуэле. Фото: AFP

Власти Венесуэлы проводят расследование по факту гибели пяти человек в ходе антиправительственных протестов, которые прошли в республике 30 апреля. Об этом сообщил генеральный прокурор республики Тарек Вильям Сааб.

"Были задержаны ориентировочно 233 человека, пять человек погибли. Все эти случаи расследуются генпрокуратурой, и по ним будут вынесены заключения", — сказал он в интервью телеканалу "Веневисьон".

Как отметил Сааб, к настоящему моменту генпрокуратура запросила ордеры на арест 18 "военных и гражданских лиц, участвовавших в заговоре", целью которого была попытка госпереворота. Проведено 17 обысков.

Отметим, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо назвал крайней мерой возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

"По словам нынешних и бывших советников (Трампа – Ред.), Трамп не демонстрирует большого желания вторгаться в Венесуэлу, хотя он уже ввел санкции против Кубы, которую администрация США обвиняла в контроле венесуэльских военных, и угрожает ввести еще", – отмечает издание Washington Post.

Напомним, накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон не отвергает возможность военного варианта решения кризиса в Венесуэле, однако предпочитает вариант мирной передачи власти в этой стране.

Ранее сообщалось, что военные Венесуэлы и США договорились свергнуть Мадуро. А венесуэльская оппозиция объявила последнюю стадию "Свобода", которая заключается в смене правящего режима.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что по всей стране в среду прошло 397 демонстраций, 23 из них жестоко подавлены, и пообещал отомстить режиму Мадуро за смерть демонстрантов. Официальный Каракас в ответ на заявления Гуайдо сообщил, что "небольшая группа военных-предателей пытается совершить государственный переворот".

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