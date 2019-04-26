В Венесуэле разбился вертолет, есть погибшие

Отмечается, что среди погибших генерал Боливарианской национальной гвардии и пилот вертолета.

Фото: Pixabay

Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате крушения вертолета в районе города Маракайбо венесуэльского штата Сулия. Об этом сообщила газета Nacional.

Отмечается, что среди погибших генерал Боливарианской национальной гвардии и пилот вертолета. Раненые доставлены в госпитали, они находятся в стабильном состоянии. Специалисты работают на месте крушения и выясняют причину инцидента.

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро уже выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать надлежащую медицинскую помощь пострадавшим.

Напомним, мы сообщали, что недавно российский административный самолет подошел на потенциально опасное расстояние к британскому трансконтинентальному Airbus A-380, который направлялся из Лондона в Гонконг. Сблизились они в небе над Москвой, сообщили в источнике.

Также, в Великобритании произошло крушение самолета, в результате которого погиб человек. Самолет упал на поле для гольфа в британском городе Саутпорт в графстве Мерсисайд.

Напомним, ранее в окрестностях иранской столицы Тегеран разбился грузовой самолет Boeing 707 – при посадке самолет врезался в стену аэропорта и выкатился в зону жилых построек. Причиной аварии стала ошибка пилотов, приземлившихся не в том аэропорту.

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