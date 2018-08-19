В Виннице горела тюрьма

Сегодня, 19 августа, около 16:00 загорелось помещение на территории Винницкого учреждения исполнения наказаний №1. Согласно информации, около 100 человек эвакуировали. Об этом сообщает "Еспресо.TV".

Для беспрепятственного доступа спецмашин к месту возгорания патрульные частично ограничили движение по ближайшим к тюрьме улицам.

На месте работают следователи и спасатели. По имеющейся информации, пострадавших нет.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции в Винницкой области Анну Олийнык, в 17:20 пожар был ликвидирован.

"Причины пожара устанавливаются", – сказала Олийнык.

Напомним, 12 августа в Киеве горело здание фармацевтической компании. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что на территории одной из столичных фармацевтических компаний горит крыша и второй этаж офисного здания. По предварительной информации, оно не эксплуатировалось.

Также мы писали, что в Индии произошел сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Мумбаи. По меньшей мере 21 человек пострадал, один из них находится в очень тяжелом состоянии.