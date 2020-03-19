В Виннице из-за коронавируса стали дезинфицировать подъезды многоэтажек

На обеззараживаение территории уходит не более 15 минут

Лифт, перила, двери и даже почтовые ящики дезинфицируют в Виннице. Специальным раствором дважды в день обрабатывают подъезды многоэтажек. На обеззараживание тратят не более 15 минут. Работают в паре: один распыляет жидкость, другой вслед протирает ручки входных дверей, кнопки подъемников и выключатели.

"Это очень хорошо, что так делают, может будет немного безопаснее нам. Меньше вероятности заболеть", – говорят жители Винницы.

"Однопроцентным хлорным раствором протирают. У меня восемь подъездов. Я все восемь подъездов протираю", – отмечает Валентина Долинская, уборщица, которая занимается дезинфекцией подъездов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Киеве продезинфицировали "мост Кличко" и начали мыть дороги. Также продолжают дезинфицировать общественный транспорт.

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А тем временем Украина вышла на второй уровень распространения коронавируса. При этом

главными сдерживающими факторами распространения коронавируса являются самоконтроль и самоизоляция.

Во Львове и Черновцах начали ездить автомобили с громкоговорителями, через которые граждан будут информировать о карантине в связи с распространением коронавируса.

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