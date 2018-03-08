В Восточной Гуте погибли уже более 900 человек
Медики и местные жители заявляют о химических атаках на город
Войска президента Сирии Башара Асада захватили более половины территории Восточной Гуты.
Об этом пишет AP со ссылкой на заявления правозащитников.
Медики и местные жители заявляют об использовании хлорина во время атаки на город. Однако официального подтверждения этой информации нет. По данным наблюдателей, количество погибших в результате обстрела в Восточной Гуте превысила 900 человек
Напомним, по данным ООН за две недели в сирийском районе Восточная Гута погибли около 600 человек, свыше двух тысяч получили ранения.
Ранее стало известно, что силы президента Сирии Башара Асада, поддерживаемые Россией, захватили и контролируют десять процентов осажденного района Восточная Гута.
Бомбардировки и обстрелы гражданских в Восточной Гуте и других районах Сирии могут иметь признаки военных преступлений. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.
Напомним, 24 февраля Совбез ООН проголосовал за перемирие в Сирии. В ООН сообщили, что в Сирии с момента принятия резолюции ни дня не прекращался огонь.