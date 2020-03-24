В ВОЗ заявили об ускорении темпов распространения пандемии коронавируса

По данным ВОЗ, сто тысяч новых случаев заболевания коронавирусом появились всего за четыре дня

В мире ускоряется пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус.

Зафиксированных случаев нового заболевания в мире уже более 300 тысяч.

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"Прошло 67 дней после выявления первого случая в мире, чтобы количество заболевших достигло 100 тысяч, 11 дней – для еще ста тысяч, и лишь четыре дня для третьей сотни тысяч", - отметил он.

Ранее исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Майк Райан заявил, что страны не смогут остановить распространение коронавируса только путем полного запрета на передвижения и карантина. Нужны дополнительные меры по охране здоровья населения, чтоб избежать повторной вспышки коронавируса.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в ВОЗ рекомендовали при лечении от коронавируса заменять жаропонижающее средство ибупрофен и содержащие его медицинские препараты парацетамолом.

Также мы писали о том, что ВОЗ заявила о нехватке в мире оборудования для диагностики коронавируса.

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