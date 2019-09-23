В Японии из-за тайфуна отменили почти 500 авиарейсов

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Японские авиакомпании отменили в воскресенье более 480 внутренних авиарейсов из-за тропического шторма "Тапа".

Об этом сообщает NHK.

"Отмененные авиарейсы, главным образом, связывали другие районы страны с юго-западным островом Кюсю, включая аэропорты в Фукуока, Миядзаки, Нагасаки, Кагосима и Сага", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что в связи со стихийным бедствием компания All Nippon Airways отменила 151 авиарейс, а Japan Airlines перенесла на неопределенный срок 126 рейсов.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 19 жителей южной японской префектуры Окинава пострадали в результате тайфуна "Тапа", который прошел в непосредственной близости от региона.

"Тапа" стал 17-м тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. Сейчас скорость ветра в его центральной части достигает 35 м/с, а порывов — 50 м/с. В результате удара тайфуна "Факсай" в начале сентября в Японии погибли три человека, более 60 пострадали.

Напомним, ранее мы писали, что три человека погибли и десятки пострадали из-за тайфуна "Кроса" на западе Японии. "Кроса" стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в этом году.

Кроме того, мы передавали, что на Багамских островах, согласно последним данным властей, из-за урагана "Дориан" погибли не менее 43 человек. Ожидается, что число погибших может возрасти, так как многие жители числятся пропавшими без вести. "Дориан" считается самым сильным ураганом, который когда-либо обрушивался на Багамы.

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