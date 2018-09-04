В Японии отказались комментировать "российскую армаду" у своих границ

В то же время в Токио утверждают, что россияне враждебных действий не совершали и японскую акваторию не нарушали

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга не стал комментировать сообщения о присутствии крупнейшей со времен "холодной войны" группировке военных кораблей российского ВМФ у границ своего государства.

"Я намерен воздержаться от комментариев по поводу прохождения российских военных кораблей", – сказал он 4 сентября на пресс-конференции в Токио.

Суга добавил, что Япония внимательно следит за действиями российских военных на Дальнем Востоке и "тщательно ведет работу по обеспечению безопасности на море вокруг территории Японии".

Впрочем, японские военные утверждают, что корабли враждебных действий не совершали и акваторию Страны восходящего солнца не нарушали.

Сообщается о 28 кораблях различного назначения (включая разведывательные суда, корабли обеспечения, эсминец, фрегат и эскадренные миноносцы), которые между 1 и 2 сентября проследовали из Охотского в Японское море.

В то же время в ВМФ России сообщили об военно-морских учениях в акваториях вышеуказанных морей, в которых принимали участие более 40 кораблей.

Ранее японское Минобороны зафиксировало в разделяющей российский полуостров Сахалин и остров Хоккайдо протоке Лаперуза крупную эскадры военных кораблей РФ.

Кроме того, пару дней назад Япония была вынуждена поднять в воздух свои самолеты, чтобы сопроводить российскую авиацию, которую заметили на границе.

Напомним, что, кроме Охотского моря, Россия сейчас проводит военные учения в Средиземном море.