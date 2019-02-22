В Японии произошло мощное землетрясение: есть пострадавшие
Магнитуда подземных толчков составила 5,7 баллов
На северном японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов. Пострадали три человека, сообщают местные СМИ.
Эпицентр подземных толчков находился в восточной части острова в районе округа Ибури, а очаг залегал на глубине около 30 километров. Угрозы цунами в результате землетрясения не объявлялось.
Отмечено, что пострадавшие получили незначительные травмы. Кроме того, по крайней мере 74 жилых дома остались без водоснабжения, а в регионе частично приостановлено железнодорожное сообщение.
Напомним, не так давно в Азербайджане произошло землетрясение с магнитудой 5,3 балла. Из-за стихии пострадали,по меньшей мере, три человека. Пострадавшие были госпитализированы.
Также ранее у Соломоновых островов в Тихом океане произошли два землетрясения. Магнитуда первого землетрясения составила 5,7 баллов, а второго – 5,9.
Кроме того, мы сообщали, что у побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр стихии находился в 29 километрах к юго-западу от прибрежного города Кокимбо, население которого составляет более 148 тысяч человек. Кроме того, ранее мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на востоке Перу, недалеко от границы с Бразилией.
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