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В Японии произошло мощное землетрясение: есть пострадавшие

Сегодня, 08:26

Магнитуда подземных толчков составила 5,7 баллов

Фото: Wikipedia.
Фото: Wikipedia..
В Японии произошло мощное землетрясение: есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/55b/2c3/5c455b2c3e79b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/55b/2c3/5c455b2c3e79b.jpg Другие страны Магнитуда подземных толчков составила 5,7 баллов

На северном японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов. Пострадали три человека, сообщают местные СМИ.

Эпицентр подземных толчков находился в восточной части острова в районе округа Ибури, а очаг залегал на глубине около 30 километров. Угрозы цунами в результате землетрясения не объявлялось.

Отмечено, что пострадавшие получили незначительные травмы. Кроме того, по крайней мере 74 жилых дома остались без водоснабжения, а в регионе частично приостановлено железнодорожное сообщение.

Напомним, не так давно в Азербайджане произошло землетрясение с магнитудой 5,3 балла. Из-за стихии пострадали,по меньшей мере, три человека. Пострадавшие были госпитализированы.

Также ранее у Соломоновых островов в Тихом океане произошли два землетрясения. Магнитуда первого землетрясения составила 5,7 баллов, а второго – 5,9.

Кроме того, мы сообщали, что у побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр стихии находился в 29 километрах к юго-западу от прибрежного города Кокимбо, население которого составляет более 148 тысяч человек. Кроме того, ранее мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на востоке Перу, недалеко от границы с Бразилией. 

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Тег Япония, землетрясение, пострадавшие, магнитуда

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Источник:

ТАСС

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