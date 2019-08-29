В Японии власти рекомендовали почти 900 тысяч человек эвакуироваться из-за ливней

В Японии власти рекомендуют эвакуировать 847 тысяч человек в трех префектурах из-за угрозы наводнений и оползней под влиянием проливных ливней. Ранее сообщалось о рекомендациях об эвакуации для более 700 тысяч человек.
Об этом пишет JapanTimes.
Рекомендации об эвакуации касались жителей трех префектур — Нагасаки, Сага и Фукуока — где в ряде районов возникла угроза разлива рек и оползней. Эвакуационные центры организованы в административных зданиях и школах.
Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Саге, где улицы некоторых городов оказались подтоплены.
Сильные дожди также привели к нарушению транспортного сообщения: в Нагасаки, Саге и Фукуоке отменено движение поездов на ряде направлений, перекрыты участки скоростных магистралей.
Уже три человека погибли. Двое из погибших оказались жителями префектуры Сага, еще один проживал в Фукуоке. Автомобили всех погибших унесло потоками воды в реку, когда они находились за рулем.
Также мы писали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек.
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