В Японии власти рекомендовали почти 900 тысяч человек эвакуироваться из-за ливней

/ Фото: AFP

В Японии власти рекомендуют эвакуировать 847 тысяч человек в трех префектурах из-за угрозы наводнений и оползней под влиянием проливных ливней. Ранее сообщалось о рекомендациях об эвакуации для более 700 тысяч человек.

Об этом пишет JapanTimes.

Рекомендации об эвакуации касались жителей трех префектур — Нагасаки, Сага и Фукуока — где в ряде районов возникла угроза разлива рек и оползней. Эвакуационные центры организованы в административных зданиях и школах.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Саге, где улицы некоторых городов оказались подтоплены.

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Сильные дожди также привели к нарушению транспортного сообщения: в Нагасаки, Саге и Фукуоке отменено движение поездов на ряде направлений, перекрыты участки скоростных магистралей.

/ Фото: AFP В тренде Первое заседание новой Верховной Рады: онлайн-трансляция

Уже три человека погибли. Двое из погибших оказались жителями префектуры Сага, еще один проживал в Фукуоке. Автомобили всех погибших унесло потоками воды в реку, когда они находились за рулем.

Также мы писали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек.

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