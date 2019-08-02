Нападавшие оставались на территории лагеря несколько часов до прибытия армейских подкреплений.

/ Фото: AFP

В Йемене боевики "Аль-Каиды" напали на лагерь военных: 19 солдат погибли https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 2019-08-02T11:26:44+03:00 Другие страны Нападавшие оставались на территории лагеря несколько часов до прибытия армейских подкреплений.

В Йемене, где недавно смертник подорвал бомбу на полицейском участке, вновь погибли люди.

Так, девятнадцать солдат армии Йемена погибли при атаке боевиков террористической организации "Аль-Каида" на военный лагерь в провинции Абьян на юге страны. Об этом сообщило в пятницу агентство AFP со ссылкой на источники в йеменских службах безопасности.

По их данным, боевики предприняли нападение на лагерь Аль-Махфад в северной части провинции Абьян. Известно, что нападавшие оставались на территории лагеря несколько часов до прибытия армейских подкреплений.

Ранее свыше 40 человек погибли, 15 получили ранения при ракетном обстреле со стороны мятежников-хуситов (движение "Ансар Алла") по лагерю сил безопасности в городе Аден на юге Йемена. Как сообщил в четверг телеканал "Аль-Хадас", целью удара был военный смотр.

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Среди погибших – командующий Вспомогательными силами правительственной армии Йемена бригадный генерал Мунир аль-Яфаи.

Напомним, 14 мая беспилотники с территории Йемена нанесли серию ударов по инфраструктурным объектам в Саудовской Аравии.

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Как сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, одной из целей стал трубопровод "Восток – Запад". В результате случившегося пришлось остановить подачу по нему нефти для оценки ущерба и ремонта.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские мятежники из террористической группировки "Ансар Алла".

Военные самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесли воздушные удары по захваченным хуситами районам в южной провинции Йемена Эр-Дали, убив и ранив десятки боевиков.

Мы также писали, что США призвали передать нейтральной стороне йеменский порт Ходейда, за который идут тяжелые бои между правительственными силами и мятежниками, для распределения гуманитарной помощи.

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