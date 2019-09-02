В Йемене в результате авиаудара коалиции погибли более 100 человек

Атака произошла в воскресенье в городе Дхамар

/ Фото: AFP

Международный комитет Красного Креста заявляет о более ста погибших в Йемене в результате авиаударов коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Об этом сообщает BBC.

"Более 100 человек погибли в Йемене после того, как коалиция под руководством Саудовской Аравии осуществила ряд авиаударов по центру содержания заключенных", – говорится в сообщении.

Атака произошла в воскресенье в городе Дхамар. Местные сообщили, что слышали шесть воздушных ударов в течение ночи. По информации МККК, минимум 40 пострадавшим оказывается медицинская помощь после авиаудара.

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Вместе с тем, коалиция под руководством Саудовской Аравии, которая поддерживает правительство Йемена, заявила, что их авиаудары уничтожили беспилотники и ракетные площадки антиправительственных повстанцев.

В то же время хуситы утверждают, что удары нанесены по зданию, где содержались заключенные.

В МККК заявили, что представители организации ранее посещали задержанных в этом заведении.

Ранее сообщалось о 80 погибших.

Напомним, ранее в Йемене смертник устроил теракт на полицейском участке. По меньшей мере три сотрудника сил безопасности Йемена погибли, более 30 получили ранения. Ни одна из действующих на территории страны группировок не взяла на себя ответственность за вылазку.

Кроме этого, свыше 40 человек погибли, 15 получили ранения при ракетном обстреле со стороны мятежников-хуситов (движение "Ансар Алла") по лагерю сил безопасности в городе Аден на юге Йемена. Целью удара был военный смотр. Среди погибших — командующий Вспомогательными силами правительственной армии Йемена бригадный генерал Мунир аль-Яфаи.

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