В Йемене в результате двух взрывов погибли десятки людей

В субботу, 24 февраля, в городе Аден (Йемен) прогремели два мощных взрыва, в результате которых погибли и пострадали десятки людей, за это нападение взяла на себя ответственность террористическая группировка "Исламское государство", сообщает Reuters.

На данный момент неизвестно точное количество жертв, однако сообщается о предположительно десятках погибших, а только в один из госпиталей города привезли тела 5 погибших, большинство из которых военнослужащие, и нескольких раненых. Среди раненых есть и гражданские лица.

Местные жители рассказали о двух крупных взрывах, отмечается, что главной целью нападения, по всей видимости, был лагерь антитеррористических сил, расположенный в юго-западной части города.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы, шиитское движение "Ансар Аллах", восстали против властей во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. Под их контролем оказались многие районы страны, включая столицу, однако после вмешательства в войну арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, властям удалось отвоевать часть из них.

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В ноябре 2017 года начались жестокие столкновения между сторонниками экс-президента Йемена Салеха и повстанцами-хуситами, ранее боровшимися с силами Хади и коалиции. Это произошло после того, как силы Салеха выступили против хуситов. 6 декабря было сообщено о гибели Салеха, убитого хуситами.

После этого коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла новые ракетно-бомбовые удары по столице Йемена, который контролируют повстанцы-хуситы, в результате чего погибли и были ранены десятки людей.

Страна находится на грани самого страшного голода в мире. По данным ООН, в Йемене 20 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, из них 7 млн находятся на грани голода.

Ранее сообщалось, что в центре Кабула произошел теракт.

Также напомним, что в Афганские талибы атаковали военную базу: погибли 18 солдат.