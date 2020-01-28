Вакцину от смертельного коронавируса уже создали: почему ее не будут использовать

Исследователи из Гонконга заявили о разработке вакцины от нового типа коронавируса, жертвами которого стали больше 100 человек.

Как сообщает South China Morning Post, созданием вакцины занималась группа ученых из университета Гонконга, сообщил заведующий кафедрой инфекционных заболеваний этого вуза профессор Юэн Квок Юн.

"Мы уже произвели вакцину, но тестирование на животных займет много времени", – сказал Юн, не уточнив, когда их вакцина будет готова для пациентов.

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Он считает, что тестирование вакцины на животных займет месяцы, а перейти к испытаниям на людях можно будет в лучшем случае лишь в следующем году, после чего только будет возможно начало массового использования.

Стоит отметить, что разработкой вакцины против коронавируса также занимаются центральной части Китая, в США и России.

Напомним, что ранее в этот же день Министерство здравоохранения Украины напомнило украинцам о том, что действенного препарата от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, нет. Поэтому МОЗ призвало избегать мошенников, которые предлагают вакцинироваться от коронавируса 2019-nCoV.

Напомним, что о масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.