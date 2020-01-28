Есть ли вакцина от коронавируса: Минздрав дал четкий ответ

Как минимум каждый десятый украинец, переболевший острой респираторной вирусной инфекцией, мог болеть одной из форм коронавируса. Речь, конечно же, идет не о новом типе, который стремительно распространяется в Китае.

Так во время брифинга Министерства здравоохранения на вопрос корреспондента телеканала "Украина" ответил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин 28 января.

"Обычным коронавирусом в среднем болеет 10-30% человек, которые переболели ОРВИ. К сожалению, не все обращаются к врачу, поэтому у нас есть лишь оценочные данные. Около 2,6 млн человек болели ОРВИ в Украине, где-то 10% из них – это коронавирус", – сказал он.

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Кузин также отметил, что ближайшей страной, где обнаружили инфицированного "уханьским" коронавирусом (из китайского города Ухань и начала распространяться инфекция), является Франция. И хотя французские медики пока лабораторно не подтвердили свои опасения, Кузин считает, что скоро это случится.

Кроме того, доктор медицинских наук Сергей Дубров призвал жителей Украины соблюдать осторожность и избегать мошенников, которые предлагают вакцинироваться от коронавируса 2019-nCoV, так как официально подтвержденной информации о вакцине пока что нет.

"Появилась информация на некоторых сайтах о возможности вакцинироваться от нового коронавируса. Это неправда, то есть не следует покупать эти "вакцины", которые на сегодняшний день еще не существуют нигде в мире", – сказал он.

Напомним, что о масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

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