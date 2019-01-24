Венесуэла будет поддерживать дипотношения со всеми странами мира — лидер оппозиции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с поддержавшими Гуаидо США

Фото: AFP

Венесуэла будет поддерживать дипотношения со всеми странами мира — лидер оппозиции //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8ec/628/5c48ec6285a02.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8ec/628/5c48ec6285a02.jpg 2019-01-24T00:37:36+02:00 Другие страны Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с поддержавшими Гуаидо США

Лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что его страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.

"На основании полномочий, данных мне конституцией, сообщаю руководителям всех дипмиссий и всем находящимся в Венесуэле дипломатам, что наше государство желает, чтобы они сохранили дипломатическое присутствие в нашей стране", - говорится в заявлении Гуаидо, размещенном в Twitter.

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Ране президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с поддержавшими Гуаидо США.

Гуаидо, в свою очередь, заявил, что любые распоряжения, противоречащие его позиции, "не имеют законной силы и исходят от людей и структур, узурпировавших власть и не имеющих права высказываться по таким вопросам".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с этого момента он считает временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо.

Ранее в среду Гуаидо, который на этой неделе решением Верховного суда Венесуэлы был снят с поста председателя Национальной ассамблеи (парламента) страны, объявил себя временным президентом страны и принес присягу перед тысячами сторонников оппозиции. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны проходят массовые манифестации противников главы государства Мадуро.

Оппозиция созвала жителей Каракаса и других городов страны на акции протеста против Мадуро из-за событий, произошедших в Каракасе ранее на этой неделе – подавления попытки мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии, разгона с применением слезоточивого газа манифестантов и отстранения Гуаидо от должности главы Национальной ассамблеи. Большинство венесуэльских парламентариев находятся в оппозиции к Мадуро.

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