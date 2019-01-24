Венесуэла будет поддерживать дипотношения со всеми странами мира — лидер оппозиции
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с поддержавшими Гуаидо США
Лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что его страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
"На основании полномочий, данных мне конституцией, сообщаю руководителям всех дипмиссий и всем находящимся в Венесуэле дипломатам, что наше государство желает, чтобы они сохранили дипломатическое присутствие в нашей стране", - говорится в заявлении Гуаидо, размещенном в Twitter.
Ране президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с поддержавшими Гуаидо США.
Гуаидо, в свою очередь, заявил, что любые распоряжения, противоречащие его позиции, "не имеют законной силы и исходят от людей и структур, узурпировавших власть и не имеющих права высказываться по таким вопросам".
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с этого момента он считает временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо.
Ранее в среду Гуаидо, который на этой неделе решением Верховного суда Венесуэлы был снят с поста председателя Национальной ассамблеи (парламента) страны, объявил себя временным президентом страны и принес присягу перед тысячами сторонников оппозиции. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны проходят массовые манифестации противников главы государства Мадуро.
Оппозиция созвала жителей Каракаса и других городов страны на акции протеста против Мадуро из-за событий, произошедших в Каракасе ранее на этой неделе – подавления попытки мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии, разгона с применением слезоточивого газа манифестантов и отстранения Гуаидо от должности главы Национальной ассамблеи. Большинство венесуэльских парламентариев находятся в оппозиции к Мадуро.
Вы сейчас просматриваете новость " Венесуэла будет поддерживать дипотношения со всеми странами мира — лидер оппозиции". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп официально признал главу оппозиции Венесуэлы президентом страны
Президент США подчеркнул, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против режима Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права"
В Венесуэле проходят антиправительственные протесты
Жители Венесуэлы недовольны политикой преемника Уго Чавеса - Николаса Мадуро
В Венесуэле задержали военных за попытку свергнуть Мадуро
Правительственные войска задержали мятежников и подавили протест их приверженцев
Лидеры еще двух стран признали президента Венесуэлы диктатором
Президент Аргентины также осудил заключение многих представителей венесуэльской оппозиции