Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Венесуэла открывает границу с Колумбией

8 июня, 06:06

В мае Каракас вновь открыл границы с Бразилией и Арубой

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins.

Венесуэла открывает границу с Колумбией в субботу, 8 июня. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро в Twitter.

"Я приказал открыть пограничные пункты с Колумбией в штате Тачира, начиная с этой субботы, 8 июня", – написал он.

Он добавил, что венесуэльцы являются "мирным народом, который твердо защищает свою независимость и право на самоопределение".

В мае Каракас вновь открыл границы с Бразилией и Арубой.

Венесуэльские власти закрыли границы с соседними странами в феврале после того, как оппозиция в стране объявила о намерении в обход официального отказа, доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь.

28 мая стало известно, что представители правительства Мадуро и венесуэльской оппозиции проводят новый раунд переговоров в Осло.

Первый раунд состоялся 16 мая, Мадуро назвал его продуктивным.

Наблюдатели обращают внимание, что на этот раз стороны будут вести переговоры "лицом к лицу", тогда как в первом раунде они общались через норвежских посредников.

Напомним, что в мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. ЦИК страны признала победителем Николаса Мадуро, который набрал около 70% голосов. При этом оппозиция объявила бойкот этому голосованию.

В январе, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Ранее мы писали о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план сорвался.


Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Бразилия, Венесуэла, граница, Мадуро

Вы сейчас просматриваете новость " Венесуэла открывает границу с Колумбией". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мадуро прокомментировал желание Трампа ввести пошлины против Мексики

Сегодня, 03:35

Агрессия против народа Мексики — это агрессия против всей Латинской Америки

Перу ввела визовый режим с Венесуэлой из-за наплыва мигрантов

Вчера, 01:26

Для въезда в Перу гражданам соседней страны нужно будет получить гуманитарную визу в одном из консульств республики

Россия против прихода Гуайдо к власти в Венесуэле: Путин назвал причину

6 июня, 17:05

Президент РФ сказал, почему поддерживает режим Николаса Мадуро

Российские базы в Венесуэле: Путин сделал заявление

6 июня, 17:00

Российский президент прокомментировал информацию о появлении в Боливарианской республике военных баз РФ

Венесуэльские военные обучают и вооружают колумбийских повстанцев: подробности

6 июня, 09:48

Повстанцев тайно тренируют на секретных полигонах, расположенных на венесуэльской территории

Мадуро похвастался запасами полезных ископаемых в Венесуэле

6 июня, 06:38

Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами никеля и алмазов

В полиции сказали, из какого оружия пьяные "копы" убили мальчика

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Пятнадцать подсказок человеку свыше

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

Почему Константин Меладзе много лет утаивал роман с Брежневой

Ликвидация Гиви: боевики показали видео с "агентом СБУ"

Гостюхин признался в двойном гражданстве

Как убрать мешки под глазами и отеки век

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

6 июня, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

Доходы украинцев запрограммировали на три года вперед: что нас ждет

Вчера, 07:51

Бюджетная декларация основана на весьма осторожных прогнозах Минфина

"Улыбались, обнимались…": итоги визита Владимира Зеленского в Брюссель

6 июня, 10:37

Первый зарубежный визит нового президента Украины не вышел комом

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

5 июня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

5 июня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

Прощание мамы-дельфина с мёртвым детёнышем растрогало сеть

"Назвал меня оскорбительно": Супрун ответила на слова Зеленского

Видеофакт: кит-убийца принес дайверу поесть
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь