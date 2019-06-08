Венесуэла открывает границу с Колумбией
В мае Каракас вновь открыл границы с Бразилией и Арубой
Венесуэла открывает границу с Колумбией в субботу, 8 июня. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро в Twitter.
"Я приказал открыть пограничные пункты с Колумбией в штате Тачира, начиная с этой субботы, 8 июня", – написал он.
Он добавил, что венесуэльцы являются "мирным народом, который твердо защищает свою независимость и право на самоопределение".
В мае Каракас вновь открыл границы с Бразилией и Арубой.
Венесуэльские власти закрыли границы с соседними странами в феврале после того, как оппозиция в стране объявила о намерении в обход официального отказа, доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь.
28 мая стало известно, что представители правительства Мадуро и венесуэльской оппозиции проводят новый раунд переговоров в Осло.
Первый раунд состоялся 16 мая, Мадуро назвал его продуктивным.
Наблюдатели обращают внимание, что на этот раз стороны будут вести переговоры "лицом к лицу", тогда как в первом раунде они общались через норвежских посредников.
Напомним, что в мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. ЦИК страны признала победителем Николаса Мадуро, который набрал около 70% голосов. При этом оппозиция объявила бойкот этому голосованию.
В январе, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.
Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.
Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.
Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Ранее мы писали о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план сорвался.
Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.
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