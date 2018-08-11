Венесуэла раскритиковала ЕС за отказ признать факт "покушения" на Мадуро

Сегодня, 13:43

По словам главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, произошедшее было "террористическим актом"

Фото: AFP
Фото: AFP

В министерстве иностранных дел Венесуэлы раскритиковали Евросоюз за отказ признать совершение покушения на президента страны Николаса Мадуро. Текст заявления был опубликован в твиттере министра иностранных дел страны Хорхе Арреаса.

В комментарии, опубликованном Евросоюзом в связи с произошедшим, инцидент назвали "нападением, совершенным при помощи беспилотника". По словам главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, произошедшее было "террористическим актом".

Арреаса заявил, что страны ЕС остаются в ловушке своей "иррациональной и колониальной политики".

Ранее сообщалось, что в Венесуэле по делу о покушении на Мадуро задержали 10 человек.

Напомним, в субботу, 4 августа, в столице Венесуэлы Карасе произошло покушение на президента Николаса Мадуро на параде в честь 81-й годовщины создания боливарианской гвардии. Мадуро не пострадал, а ответственность за покушение взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты". Сам президент Венесуэлы обвинил колумбийского главу государства Хуана Мануэля Сантоса в причастности к покушению.

В свою очередь Колумбия отвергла обвинения Венесуэлы в адрес своего президента,  назвав их безосновательными и абсурдными.

Стоит отметить, что СМИ опровергли информацию о покушении на Мадуро. По словам пожарных, произошел взрыв газового баллона в расположенном поблизости доме.
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