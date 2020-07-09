Венесуэла сбила частный американский самолет

Законы страны позволяют делать это с любым самолетом и без предупреждения

Стратегическое командование вооруженных сил Венесуэлы (CEOFANB) объявило о "нейтрализации" американского самолета, нарушившего воздушное пространство страны.

Реклама

"CEOFANB сообщает, что Объединенное командование аэрокосмической обороны обнаружило американский самолет в воздушном пространстве страны вечером 8 июля и в соответствии с законом обезвредило его, задействовав самолет нашей авиации", – говорится в сообщении команды в своем аккаунте в Twitter.

Сообщение сопровождается фотографиями сгоревшего самолета, на носу которого хорошо сохранился номер N339AV.

Реклама

По данным Flightradar, это частный самолет Hawker 800. Накануне он совершил зарегистрированный рейс в Мексику из центрального штата Толука на остров Косумель у побережья Кинтана-Роо. Официальная информация о месте происшествия, грузе и экипаже не предоставляется, но такие инциденты обычно связаны с незаконным оборотом наркотиков.

Месяцем ранее министерство обороны Венесуэлы сообщило о аналогичном инциденте в западной части страны, и сбитый самолет, вероятно, использовался торговцами наркотиками.

В 2013 году президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что был принят закон, позволяющий сбивать любой самолет наркомафии, незаконно летящий над страной. Предложение о разработке этого законопроекта было внесено президентом Уго Чавесом, после чего венесуэльский парламент утвердил этот документ.

Как известно, в Венесуэле не первый год продолжается кризис. Оппозиционер Хуан Гуайдо пытается свергнуть Николаса Мадуро, который верит, что страна окружена врагами, а всем руководят США.

В конце апреля 2019 года Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек. Но окончательного переворота не произошло. В сентябре 2019-го в Венесуэлу прибыли российские военные специалисты.

Реклама

А в январе Мадуро сообщил о выборе нового спикера Национальной ассамблеи вместо Гуайдо.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама