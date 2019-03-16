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Венесуэльская оппозиция отобрала у Мадуро один из главных активов

Сегодня, 20:55

Гуайдо назвал Мадуро "узурпатором", которого необходимо остановить

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо. Фото: AFP
Венесуэльская оппозиция отобрала у Мадуро один из главных активов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/247/d39/5c7247d39bd42.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/247/d39/5c7247d39bd42.jpg Другие страны Гуайдо назвал Мадуро «узурпатором», которого необходимо остановить

Венесуэльская оппозиция получила контроль над базирующейся в США нефтяной компанией Citgo — "дочкой" государственной венесуэльской PDVSA. Об этом в Twitter заявил самопровозглашенный президент страны Хуан Гуайдо.

"Они (власти Венесуэлы) хотели украсть все, но мы уже получили контроль над Citgo и лицензию на продолжение работы компании, тем самым мы спасли важный национальный актив", — написал Гуайдо.

При этом действующего президента Николаса Мадуро он назвал "узурпатором", которого необходимо остановить, для чего оппозиция намерена объединиться.

Таким образом, Гуайдо подтвердил, что Citgo получила лицензию Минфина СШАи сможет продолжить работу в стране в ближайшие 18 месяцев. Соответствующее сообщение Вашингтон опубликовал 14 марта.

Citgo владеет сетью нефтеперерабатывающих заводов в США, а также занимается транспортировкой и продажей нефти и нефтепродуктов. В конце января, после того, как Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы, компания попала под санкции Вашингтона. Ей было разрешено проводить операции, но запрещено переводить выручку на счета PDVSA.

В конце февраля стало известно, что Citgo формально разорвала отношения с PDVSA, перестав выплачивать дивиденды. До этого сторонники Гуайдо назначили собственных представителей в советы директоров PDVSA и Citgo.

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Тег Венесуэла

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