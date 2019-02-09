Верховный суд Венесуэлы аннулировал закон о "переходе к демократии"

Президент Верховного суда заявил, что закон не имеет силы

Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Верховный суд Венесуэлы аннулировал закон о "переходе к демократии" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/45e/df2/5c545edf226c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/45e/df2/5c545edf226c3.jpg 2019-02-09T02:20:00+02:00 Другие страны Президент Верховного суда заявил, что закон не имеет силы

Верховный суд Венесуэлы аннулировал принятый оппозиционной Национальной ассамблеей во вторник закон о "переходе к демократии". Об этом заявил в пятницу журналистам президент Верховного суда Хуан Хосе Мендоса.

"Конституционная палата Верховного суда определила, что в конституции Венесуэлы нет положения, касающегося перехода власти", – указал он.

Мендоса указал, что закон является неконституционным актом, нарушает принцип разделения властей и подрывает мандат конституционно избранного президента Николаса Мадуро, а потому не имеет силы.

Ранее, во вторник Национальная ассамблея Венесуэлы приняла закон о "переходе к демократии", который предусматривает создание переходного правительства и проведение выборов президента до конца года.

Как сообщалось, сбор подписей против возможного американского военного вмешательства в политический кризис в Венесуэле начался в среду и продлится до конца недели. Как заявил ранее Мадуро в своем Twitter, он рассчитывает, что будет собрано всего не менее 10 млн подписей. Население Венесуэлы составляет около 32 млн человек.

23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.

За несколько часов до начала протеста 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть Мадуро "диктаторской" и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства.

Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.

Как сообщалось, большая часть стран ЕС приняли решение по признанию Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Запад отмечает, что серьезно рассчитывает на временного главу государства по разрешению кризиса.

Также группа Лимы выступила в поддержку временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и призывает обеспечить свободный доступ гуманитарной помощи в страну.

Напомним, Соединенные Штаты призвали страны Южной Америки оказать помощь протестующим в Венесуэле.

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