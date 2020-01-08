Атака Ирана на базы США: пострадали несколько иракцев

Несколько американских самолетов уничтожено в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад на западе Ирака

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Несколько иракцев пострадали на авиабазе Айн аль-Асад в результате ракетного удара, произведенного со стороны Ирана. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.

Он не уточнил, есть ли в результате атаки погибшие. Источник телекомпании также не назвал точное число пострадавших.

Несколько американских самолетов уничтожено в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад на западе Ирака, где дислоцированы войска США. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас".

Как отмечает телеканал "Аль-Маядин", "один из самолетов был уничтожен на взлетно-посадочной полосе". Кроме того, телестанция сообщает о том, что "база запросила медицинскую бригаду". По поступающей информации, есть пострадавшие среди иракцев.

Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулейманиподверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, — Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.

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Также СМИ сообщили о том, что Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам.

Добавим, что американские военные на Ближнем Востоке приведены в состояние боевой готовности.

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Напомним, что ранее Пентагон был готов бомбить объекты культуры в Иране.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство обороны США подтвердило свою ответственность за ликвидацию Касема Сулеймани, отметив, что операция проводилась по распоряжению американского президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Это привело к новому обострению на Ближнем Востоке. 63-летний генерал-лейтенант оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только этот регион, но и весь мир, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

В Иране разработали более 10 вариантов возмездия Америке за ликвидацию высокопоставленного генерала Касема Сулеймани в Ираке.

На фоне последнего обострения в отношениях с Ираном, которое привело к ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, США передислоцировали свои бомбардировщики поближе к этой стране.

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