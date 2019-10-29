Власти Ирака ввели комендантский час в Багдаде на фоне протестов

Комендантский час продлится с полуночи и до шести часов утра

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani

Иракские власти объявили о введении комендантского часа в Багдаде, где не прекращаются массовые протесты, начиная с 0:00 вторника (время совпадает с московским), передает в понедельник сайт ливанского издания Daily Star.

"Комендантский час продлится с полуночи и до шести часов утра, вплоть до дальнейших уведомлений", – цитирует издание выдержки из заявления властей.

Между тем, число погибших возросло до 74 человек, сообщает Xinhua со ссылкой на члена Независимой комиссии по правам человека Ирака Али аль-Баяти. Ранее мы писали о 70 жертвах.

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По его словам, большинство смертей вызваны применением огнестрельного оружия охранниками штабов политических партий. Еще несколько человек задохнулись от слезоточивого газа.

Кроме того, во время беспорядков ранения получили более 3600 человек. Большинство раненых пострадали от газа, но их уже выписали из больниц.

Напомним, антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде мест, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.

Также мы сообщали, что Государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами".

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