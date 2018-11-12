Власти Саудовской Аравии готовили заказные убийства в Иране – NYT

Приближенные к кронпринцу Саудовской Аравии Мохаммеду ибн Салману чиновники обсуждали с группой бизнесменов заказные убийства граждан Ирана. Среди потенциальных целей был лидер иранского военизированного подразделения "Кудс" Касем Сулеймани. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издание, обсуждение проходило в марте 2017 года. Чиновники предлагали бизнесменам 2 миллиарда долл. на привлечение к убийствам частных разведывательных компаний, однако получили отказ.

Как сообщается, на той встрече присутствовал генерал Ахмед Ассири, которого уволили в октябре 2018 года в связи с убийством журналиста Джамаля Хашуджи в Турции, бизнесмен ливанского происхождения Джордж Надер и израильтянин Джоэль Замель, связанный с разведывательными службами Израиля.

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Напомним, что Хашуджи отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь.

Турецкие власти сообщили о его убийстве, обвинив в причастности к случившемуся 15 сотрудников спецназа Саудовской Аравии.

Позже журналисты заявили, что убийство журналиста в саудовском консульстве было записано смарт-часами Apple Watch и отправлено его невесте.

Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Хашуджи причастны саудовские власти.