Стали известны последние слова убитого журналиста Хашуджи

Сегодня, 22:23

Журналист сообщил, что убийство Хашукджи длилось около семи минут

фото AFP
фото AFP

Арабский телеканал Al-Jazeera опубликовал последние слова саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи, который был убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Их телеканалу сообщил журналист турецкой газеты Daily Sabah Назиф Караман.

"Я задыхаюсь… Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия", — приводятся выдержки из аудиозаписи, якобы сделанной в генконсульстве.

По словам Карамана, на записи слышно, что убийство заняло около семи минут. Перед тем, как расчленить труп, убийцы журналиста расстелили на полу полиэтиленовые мешки. После этого они упаковали части тела убитого в пять больших мешков, которые погрузили в машину.

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Караман добавил, что в ближайшее время Daily Sabah опубликует некоторые фрагменты аудиозаписи, на которой запечатлены последние моменты жизни Хашуджи.

Как известно, турецкие следователи полагают что тело журналиста могли расчленить и растворить в кислоте.

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Напомним, что Хашуджи отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь.

Турецкие власти сообщили о его убийстве, обвинив в причастности к случившемуся 15 сотрудников спецназа Саудовской Аравии.

Позже журналисты заявили, что убийство журналиста в саудовском консульстве было записано смарт-часами Apple Watch и отправлено его невесте.

Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Хашуджи причастны саудовские власти.
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