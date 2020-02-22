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Власти Уханя откроют еще 19 временных больниц для инфицированных коронавирусом

22 февраля, 05:00

Количество заразившихся каждый день заметно увеличивается и крайне необходимы дополнительные больничные койки

Власти Уханя, где зафиксирована самая мощная вспышка коронавируса в Китае, планируют открыть еще 19 временных больниц для заразившихся. Об этом сообщил на пресс-конференции первый вице-мэр города Ху Ябо.

"Несмотря на положительные изменения и снижение числа ежедневно выявляемых инфицированных, а также лиц с повышенной температурой, ситуация по-прежнему остается серьезной. Количество заразившихся каждый день заметно увеличивается и крайне необходимы дополнительные больничные койки", – пояснил он.

Ху Ябо пообещал, что власти "будут наращивать потенциал больниц для приема еще большего числа заболевших".

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Согласно официальным данным, в Ухане уже насчитывается 13 временных больниц, готовых принять более 13,3 тыс. пациентов. К 25 февраля количество коек планируется довести до 30 тыс.

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В Ухане число заразившихся коронавирусом за все время его распространения превысило 45,3 тыс. человек, из них более 6,2 тыс. выздоровели. Уровень смертности составил 3,71%.

Инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем 5-6 дней.Эти оценочные данные привела Всемирная организация здравоохранения в опубликованном информационном бюллетене.

Более детально читайте в материале Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения.

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Китай коронавирус Ухань

Источник: ТАСС

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