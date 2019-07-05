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Власти Венесуэлы используют "эскадроны смерти" для борьбы с оппозицией – доклад ООН

5 июля, 08:53

В документе говорится о шокирующем количестве смертей в стране за 2018 год, оформленных как применение силы полицией при сопротивлении аресту

Фото: AFP

Жертвами операций служб безопасности Венесуэлы за 2018 год стали более 5 тысяч человек, таким образом власти страны запугивают венесуэльцев, чтобы сохранить власть, сообщает BBC со ссылкой на доклад управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Доклад основан на показаниях 558 пострадавших и очевидцев "нарушений прав человека и ухудшения экономической ситуации" в Венесуэле с января 2018 года по май 2019 года. ООН выразила обеспокоенность тем, что власти Венесуэлы могут использовать службы безопасности "для внушения страха населению и поддержания контроля над обществом".

В документе говорится о "шокирующем" количестве смертей в стране за 2018 год, оформленных как применение силы полицией при сопротивлении аресту – 5 287. Управление верховного комиссара ООН по правам человека полагает, что таким образом венесуэльские власти скрывают внесудебные казни.

По словам опрошенных, полиция подделывает улики, чтобы представить аресты и расстрелы как сопротивление правоохранительным органам.

Кроме того, в докладе говорится о применении пыток в отношении задержанных, в числе которых удары током, удушение пластиковыми пакетами, пытки водой, избиения, сексуальное насилие, лишение воды и пищи, воздействие экстремальных температур. Также сообщается о нарушении экономических и социальных прав венесуэльцев и их права на правосудие. Отдельный раздел доклада посвящен притеснению коренных народов, мигрантов и беженцев.

Доклад планируется представить Совету ООН по правам человека в пятницу, 5 июля.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. 

Напомним, в январе-2019, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек:


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Тег Венесуэла, ООН, Мадуро

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Источник:

Интерфакс

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