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Власти Венесуэлы заявили, что контролируют авиабазу, где было записано обращение Гуайдо

30 апреля, 17:40

Об этом сообщил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес

Фото: AFP

Министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы полностью контролируют авиабазу имени Франсиско Миранды в Каракасе, на территории которой было записано видео, где Хуан Гуайдо призвал военных "покончить с узурпацией".

"Абсолютно все военные подразделения и сама военная база остаются верными президенту Николасу Мадуро и поддерживают конституцию", — цитирует его слова государственное телевидение.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во вторник опубликовал в Twitter видеоролик, в котором обратился к военным Боливарианской Республики с призывом выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" в стране. По его словам, обращение было записано с территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе. На видео вместе с ним стоят военные и лидер оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопес, который сейчас под домашним арестом. Позже сообщили о распылении слезоточивого газа возле дороги, ведущей к авиабазе.

Действующий глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


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Тег переворот, Мадуро, Гуайдо

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