Во Вьетнаме семь человек скончались после посещения музыкального фестиваля

Сегодня, 02:03

С симптомами передозировки в больницы было доставлено гораздо большее количество людей с фестиваля

e.vnexpress.net
e.vnexpress.net

В Ханое (Вьетнам) семь посетителей музыкального фестиваля Vietnam Electronic Weekend скончались от передозировки наркотиками. Об этом сообщает VnExpress International.

По информации издания, с симптомами передозировки в больницы было доставлено гораздо большее количество людей с фестиваля.

В полиции затрудняются назвать точное число пострадавших. Подробности произошедшего, в том числе вид наркотика, из-за которого погибли посетители мероприятия, не раскрываются.

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Vietnam Electronic Weekend — крупнейший фестиваль электронной музыки во Вьетнаме. В день инцидента его посетили около пяти тысяч человек. Свидетели рассказали, что людям не хватало места, толпа теснилась в узком пространстве между тремя сценами.

Ранее в британском Манчестере (район Мосс Сайд) неизвестный открыл стрельбу по прохожим после карибского фестиваля. Десять человек были доставлены в больницы.

Ранее в Голой Пристани в Херсонской области начался всеукраинский фестиваль арбузов. Фермеры похвастались лучшими арбузами, дынями и тыквами, которые вырастили на своих полях. В этом году рекордсменом на ярмарке стал арбуз весом 25 килограммов.
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