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Военная операция Турции в Сирии: число жертв перевалило за 300

11 октября, 15:12

Среди курдов стремительно растет количество погибших в результате турецких авиаударов

В результате военной операции, которую ведут на севере Сирии турецкие войска, погибли сотни курдских бойцов, о чем 11 октября сообщили в Министерстве обороны Турции.

"Операция "Источник мира" продолжается в соответствии с планом", – цитирует агентство Anadolu турецких военных.

Отмечается, что в ходе боевых действий были нейтрализованы (то есть, убиты либо взяты в плен) 342 участников курдских Отрядов народной самообороны.

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Ранее сообщалось о нейтрализации 277 курдских бойцов в Сирии. При этом как минимум один погибший был и с турецкой стороны.

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Напомним, что 9 октября турецкие войска вошли на территорию Сирии в районе городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн. В операции "Источник мира", кроме вооруженных сил Турции, также задействована поддерживаемая Анкарой Сирийская национальная армия.

Согласно плану Анкары, главной задачей боевых действий в соседнем государства является создание 480-километровой зоны свободной от боевиков (от реки Евфрат до границы Ирака), которая должна уходить на 32 км вглубь Сирии.

На данный момент НАТО, Евросоюз, Канада, США, Иран и сам Дамаск осудили действия режима турецкого президента Реджепа Эрдогана. Однако Совбез ООН все-таки не сумел согласовать совместное заявление касательно сложившейся ситуации.

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Сирия Турция курды авиаудар военная операция

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