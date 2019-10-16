Военная операция Турции в Сирии: число жертв перевалило за 600

С начала военной операции "Источник мира", которую Вооруженные силы Турции проводят на севере Сирии, были нейтрализованы 611 бойцов курдских "Отрядов народной самообороны" и "Рабочей партии Курдистана".

Об этом 15 октября сообщила пресс-служба турецкого Министерства обороны.

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Стоит отметить, что зачастую турецкие власти используют термин "нейтрализация", подразумевать ликвидацию врага, его захват в плен либо он сдался самостоятельно.

Напомним, 9 октября Вооруженные силы Турции начали наступление на позиции курдов на северо-западе Сирии. Целью военной операции "Источник мира" президент Реджеп Эрдоган назвал "уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе".

Ряд иностранных государств, включая Евросоюз, США, Канада, Иран, Израиль и Россию, осудили президента Реджепа Эрдогана за агрессию в отношении сирийских курдов. По этому поводу многие страны уже ввели санкции и прочие ограничения в отношении Анкары.

В результате вторжения, по данным ООН, покинуть свои дома были вынуждены более 130 тысяч человек, а при осаде одного лишь города Рас-эль-Айн погибли около 50 мирных жителей. Сообщается также о потерях и с турецкой стороны.

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