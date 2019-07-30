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Военные Индии и Пакистана устроили перестрелку в Кашмире: есть погибшие

Сегодня, 16:59

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года

/ Фото: AFP

Военные Индии и Пакистана устроили перестрелку в Кашмире: есть погибшие https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82 Другие страны Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года

По меньшей мере один солдат армии Индии и два военнослужащих ВС Пакистана убиты в результате перестрелки в Кашмире на линии контроля между двумя странами. Об этом во вторник сообщает телеканал NDTV со ссылкой на заявление Вооруженных сил Индии.

"При нападении (Пакистана) погиб военнослужащий Индии. Мы открыли ответный огонь, в результате которого пакистанцы понесли тяжелые потери", – говорится в сообщении.

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Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны.

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Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на автоколонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя радикально сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

Ситуация в Джамму и Кашмире – единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опроверг эти заявления.

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Индия Пакистан Кашмир

Источник: ТАСС

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