Закрытие ядерного полигона в КНДР покажут в прямом эфире

Сегодня, 18:53

Событие будет длиться три дня, его смогут освещать медиа из Великобритании, США, Китая, России и Южной Кореи


Северная Корея покажет миру церемонию закрытия ядерного полигона. Событие стартует сегодня и продлится три дня. Его будут освещать журналисты Великобритании, США, Китая и России. В последний момент – допустили медиа из Южной Кореи.

О ликвидации Пхеньян заявил полторы недели назад. Ожидалось, что туннели уничтожат взрывом. А пункты наблюдения и охраны – разберут. Таким образом КНДР подтвердила серьезность намерений о ядерном разоружении.

Именно этот вопрос будет ключевым на встрече лидеров США и КНДР, которая должна пройти в Сингапуре. 

Также Трамп, который ранее заговорил о переносе встречи с Ким Чен Ыном, заявил, что готов предоставить гарантии безопасности лидеру КНДР ради достижения конечной цели – "полной денуклеаризации" Корейского полуострова. 

Встреча между президентом США Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном должна пройти в Сингапуре 12 июня. Однако в Пхеньяне предупредили, что не заинтересованы в проведении переговоров, центральной темой которых будет только вопрос денуклеаризации КНДР.

Кроме того, северокорейские официальные СМИ сообщали, что проведение саммита под вопросом из-за того, что США и Южная Корея не стали отказывать от масштабных совместных военных учений.
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