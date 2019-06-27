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Военный самолет сбросил топливные баки на город в Индии

27 июня, 13:04

Причиной ЧП послужило столкновение с птицей

Jaguar GR.3A 6
Jaguar GR.3A 6. Фото: Flickr

Спустя менее полугода после того, как из-за конфликта с Пакистаном индийские ВВС потеряли военные вертолет, армия Индии едва не лишилась и истребителя-бомбардировщика Jaguar.

Инцидент произошел 27 июня на севере страны, когда самолет столкнулся с птицей – во время взлета истребителя она попала в один из двигателей, из-за чего воздушное судно начало снижаться.

Чтобы набрать высоту пилот решил сбросить подвесные топливные баки и светодымовые (учебные) бомбы. В этот момент он пролетал над жилым районом города Амбала (штат Харьяна). К месту случившегося прибыли кареты скорой помощи и пожарная команда, однако о пострадавших либо разрушениях не сообщается.

При этом сам пилот сел в итоге благополучно.

В ВВС Индии обещают провести тщательное расследование.

Напомним, ранее в этом году  на юго-западе Индии потерпели катастрофу два самолета военно-воздушных сил страны. Самолеты авиационно-пилотажной группы столкнулись во время выполнения фигур высшего пилотажа во время подготовки к  авиакосмической выставке Aero India 2019.

А прошлой осенью в индийском штате Раджастхан разбился истребитель-бомбардировщик ВВС МиГ-27. Самолет потерпел крушение во время обычной миссии. Пилоту удалось безопасно выбраться из кабины.

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Тег Индия, самолет, истребитель, ВВС, авиакатастрофа, птица

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Источник:

ТАСС

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