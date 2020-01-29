Воевал на Донбассе, а умер в Африке: в Ливии убили наемника "Морпеха" из России

Петербуржец Владимир Скопинов стал уже не первым россиянином, погибшим в Ливии

Владимир "Морпех" Скопинов. Фото: vk.com/id33166671

В Ливии погиб очередной российский наемник, присутствие которых в этой стране уже давно перестало быть тайной.

О гибели жителя Санкт-Петербурга Владимира Скопинова, известного по прозвищу "Морпех", сообщили 27 января на странице "Имперского легиона" в соцсети. Другие наемники сообщили, что он воевал на Донбассе против украинской армии.

Данная организация является подразделением "Русского имперского движения", которое, как утверждал его координатор Станислав Воробьев, отправило "около ста ополченцев" воевать на Донбасс.

Реклама

Другой лидер "Русского имперского движения" и член так называемого "Союза добровольцев Донбасса" Вадим Васильев заявил, что наемник "Морпех" участвовал в боях за Кумшатское, Круглик, Миус и в штурме Дебальцево.

Точная дата смерти Скопинова неизвестна. Уточняется лишь, что он погиб в январе 2020 года и что за два месяца он стал уже вторым наемником "Имперского легиона", убитым в Ливии.

Как утверждает "Радио Свобода", другим погибшим "легионером" является "десантник Максим". Его личность остается неизвестной.

Напомним, ранее российские журналисты узнали, что за время гражданской войны в Ливии погибли до 35 наемников из РФ.

Стоит отметить, что в охваченной гражданской войной Ливии действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН Правительство национального согласия под руководством Файеза Сарраджа. С востока на Триполи наступает Ливийская национальная армия под командованием генерала Халифы Хафтара, которую поддерживает Россия. Ранее сайт "Сегодня" уже писал о причинах бойни в Ливии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама