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ВОЗ назвала бесполезным популярное "лекарство" от коронавируса: его принимает Трамп

17 июня, 20:08

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Организация официально прекращает испытания гидроксихлорохина для терапии COVID-19

Антималярийный препарат гидроксихлорохин, который долгое время считался эффективным в терапии коронавирусной болезни и применялся в том числе и в Украине, оказался бесполезным.

Об этом 17 июня заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Анна Мария Рестрепо, добавив, что целый ряд исследований этого лекарства не обнаружил у него положительного эффекта для лечения пациентов с COVID-19.

В связи с этим ВОЗ прекращает испытания гидроксихлорохина.

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"Мы решили прекратить использование гидроксихлорохина в рамках испытания солидарности", — подчеркнула Рестрепо.

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Чиновница пообещала, что в ближайшее время на сайте ВОЗ опубликуют более подробную информацию о результатах исследований.

Любопытно, что одним из самых активных агитаторов лечения коронавируса гидроксихлорохином является президент США Дональд Трамп – по его словам, многие американцы принимают это лекарство для профилактики заболевания, в том числе и он сам.

Напомним, что ранее ВОЗ заявила о прорыве в лечении COVID-19 – британские ученые открыли, что антивоспалительный препарат дексаметазон значительно снижает показатели смертности среди тяжелобольных пациентов. В связи с этим его хотят рекомендовать для широкого применения для лечения коронавируса.

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медицина ВОЗ здравоохранение коронавирус гидроксихлорохин

Источник: ТАСС

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