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ВОЗ приостановила испытания лекарства от малярии в качестве препарата для лечения COVID-19: в чем причина

26 мая, 03:36

Елена Вус

Испытания препарата не будут проводиться до тех пор, пока не будут получены данные о безопасности

В ВОЗ временно приостановили клинические испытания препарата гидроксихлорохин, неэффективность которого ранее доказали ученые, в лечении коронавируса COVID-19, поскольку необходимо проанализировать его действие. В ВОЗ проведут "адекватную оценку потенциальных преимуществ и вреда препарата".

Об этом сообщил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Исполнительная группа взяла временную паузу по тестированию гидроксихлорохина", – заявил он на пресс-конференции.

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Испытания препарата не будут проводиться до тех пор, "пока не будут получены данные о безопасности" использования гидроксихлорохина при лечении коронавируса COVID-19, подчеркнул Гебрейесус.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом.

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Однако после того, как многие политики раскритиковали его, пообещал "слезть с таблеток".

Гидроксихлорохин – противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19.

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ВОЗ малярия испытания препарат коронавирус COVID-19 Тедрос Аданом Гебреисус

Источник: Интерфакс-Украина

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