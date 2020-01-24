ВОЗ сделала тревожный прогноз по смертельному коронавирусу из Китая

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что следует ожидать роста случаев новой пневмонии в Китае, однако о степени опасности коронавируса 2019-nCoV, по ее мнению, пока говорить рано. Пояснения на этот счет дал в пятницу, 24 января, журналистам на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

"Пока еще рано делать заключение о том, насколько суров вирус", - сказал он, отметив, что "в начале вспышки (той или иной болезни) внимание больше сконцентрировано на тяжелых случаях, и, возможно, могут выпасть из поля зрения некоторые из легких случаев".

Это связано с тем, что при заболеваниях, не вызывающих большого беспокойства, пациенты быстро выздоравливают.

"Поэтому мы можем увидеть больше легких случаев (новой пневмонии) по мере роста интенсивности наблюдения", - констатировал официальный представитель, подчеркнув, что "проблема не столько в цифрах", поскольку они будут расти.

Отвечая на вопрос, существует ли вакцина против коронавируса, Язаревич пояснил: "Нет специального лечения, но это не значит, что невозможно лечить людей". По его словам, "определенное лечение назначается в зависимости от симптомов".

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Он напомнил, что "специального лечения не было и для MERS (ближневосточного респираторного синдрома)".

"Нет специальной вакцины. Проводятся определенные испытания для лечения MERS. И мы посмотрим, в какой степени это лечение и вакцина могут быть эффективны для нового коронавируса", - сказал официальный представитель ВОЗ.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения в настоящее время стремится "понять вирус", выяснить, как можно ставить диагноз и какие средства помогают при его лечении.

"Но мы все еще на ранней стадии", – заключил он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань – крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни – коронавирус 2019-nCoV – был установлен 7 января.

По последним данным, число заболевших в Китае составило 887 человек, зарегистрировано 26 летальных исходов.

Коронавирус нового типа уже выявлен во Вьетнаме, а также в Республике Корея, США, Сингапуре и Японии.

В Украине создали оперативный штаб который будет следить, чтобы вирус не попал на территорию Украины.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта все подробности".

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