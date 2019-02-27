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Воздушный бой Индии и Пакистана: в Нью-Дели раскрыли детали

Сегодня, 12:42

Один гиперзвуковой истребитель ВВС Пакистана был сбит индийским МиГ-21

Фото: AFP
Воздушный бой Индии и Пакистана: в Нью-Дели раскрыли детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/669/27d/5c766927d6353.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/669/27d/5c766927d6353.jpg Другие страны Один гиперзвуковой истребитель ВВС Пакистана был сбит индийским МиГ-21

ВВС Индии потеряли один самолет МиГ-21 в бою с пакистанской авиацией, пилот воздушного судна пропал без вести. Об этом в среду сообщил в Нью-Дели официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.

"Один гиперзвуковой истребитель ВВС Пакистана был сбит индийским МиГ-21. В этом воздушном бою мы потеряли один МиГ-21, пилот пропал без вести. В свою очередь пакистанская сторона утверждает, что он был взят в плен. Мы уточняем эти данные", – заявил Кумар.

Ранее сообщалось, что ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, нарушивших, как считают в Исламабаде, воздушное пространство страны.

Тем временем интернет-издание Firstpost сообщило, что индийские ВВС сбили в среду пакистанский многоцелевой истребитель F-16, который вторгся в индийское воздушное пространство.

Также появилась информация, что в Индии разбился военный самолет.

Инцидент произошел после того, как в ночь на вторник индийская авиация нанесла удары по крупнейшему лагерю боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в районе города Балакот на пакистанской территории. По информации Нью-Дели, 12 самолетов ВВС Индии "Мираж-2000" сбросили на лагерь высокоточные бомбы с лазерным наведением и полностью его разрушили, были убиты до 300 боевиков.

Группировка "Джаиш-е-Мухаммад" взяла на себя ответственность за нападение на военную колонну в Индии, которое 14 февраля унесло в Джамму и Кашмире жизни 45 человек.

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Тег Индия, Пакистан, конфликт

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Источник:

ТАСС

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