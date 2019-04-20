Все погибшие в масштабном ДТП в Казахстане – жители Узбекистана

Об этом написал президент Казахстана на странице в Twitter

фото: tengrinews.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что все 11 погибших в результате ДТП в Жамбылской области, где пассажирский автобус, стараясь объехать ДТП, слетел в кювет, были гражданами Узбекистана. На своей странице в Twitter он выразил соболезнования родственникам жертв трагедии.

"На Кордайской трассе — крупное ДТП: 11 человек, граждане Узбекистана, погибли, много раненных. Мои соболезнования их родственникам. Отправил телеграмму президенту Республики Узбекистан. Обстановка на наших дорогах тревожная, о чем я говорил на совещании в МВД. Поручил правительству принять неотложные меры!" — написал Токаев.

Напомним, что недавно массовое ДТП произошло около полуночи на Бориспольской трассе по направлению в сторону Киева. Там столкнулись более 20 машин, по предварительным данным, из-за гололеда. Среди разбитых машин есть как легковушки, так и фуры. При этом несколько машин врезались в отбойник.

Также в Киеве на проспекте Генерала Шухевича произошло смертельное ДТП. Мужчина пытался перебежать через восемь полос движения и в крайней левой полосе попал под колеса Chevrolet. От полученных трав пешеход скончался на месте. Водитель автомобиля не пострадал.

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